Тайная инаугурация Лукашенко: как это было
Тайная инаугурация Лукашенко: как это было
Утром 23 сентября в белорусских оппозиционных СМИ стали появляться новости о возможной секретной инаугурации Лукашенко. Его кортеж проехал через весь город до Дворца Независимости.
Спустя некоторое время государственные СМИ Беларуси действительно выпустили новости о том, что Лукашенко вступил в должность, а на церемонии присутствовали более 700 человек.
На инаугурацию уже отреагировала главный оппонент Лукашенко - Светлана Тихановская. Некоторые западные страны - например, Германия, Литва, Латвия, Эстония, Дания и Чехия - тоже не признали Лукашенко легитимным президентом.