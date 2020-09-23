Тайная инаугурация Лукашенко: как это было

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Тайная инаугурация Лукашенко: как это было

Утром 23 сентября в белорусских оппозиционных СМИ стали появляться новости о возможной секретной инаугурации Лукашенко. Его кортеж проехал через весь город до Дворца Независимости.

Спустя некоторое время государственные СМИ Беларуси действительно выпустили новости о том, что Лукашенко вступил в должность, а на церемонии присутствовали более 700 человек.