Вечная мерзлота в Сибири тает. Как это выглядит
Вечная мерзлота в Сибири тает. Как это выглядит
Ученые предупреждают, что таяние обширных участков вечной мерзлоты в Сибири может иметь разрушительные последствия для климата. По словам академиков, во время этого процесса земля выделяет огромное количество парниковых газов, что обостряет проблему глобального потепления.
Корреспондент Би-би-си Стив Розенберг съездил в Якутию, чтобы посмотреть, как таяние вечной мерзлоты влияет не только на климат, но и на ландшафт и условия жизни в Сибири.