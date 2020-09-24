Вечная мерзлота в Сибири тает. Как это выглядит

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Вечная мерзлота в Сибири тает. Как это выглядит

Ученые предупреждают, что таяние обширных участков вечной мерзлоты в Сибири может иметь разрушительные последствия для климата. По словам академиков, во время этого процесса земля выделяет огромное количество парниковых газов, что обостряет проблему глобального потепления.