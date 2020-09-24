Подкаст "Американский пирог". Феномен Трампа
Получится ли у Дональда Трампа стать президентом во второй раз? Он шел на свои первые выборы под лозунгом "Сделаем Америку снова великой" и победил вопреки любым прогнозам. Четыре года его президентства очень по-разному оцениваются его сторонниками и противниками, но очевидно, что он уже стал катализатором фундаментальных изменений в американской политической системе.
Почему Трампу удалось победить тогда, и какие у него шансы на переизбрание? Что ему удалось сделать на посту президента? Как он изменил Америку и ее имидж за рубежом? В этом ведущей подкаста Лизе Фохт помогает разобраться московский корреспондент журнала The New Yorker Джошуа Яффа.
Джошуа Яффа закончил Колумбийский университет, многие годы освещает события в России для разных изданий, а в январе этого года опубликовал свою первую книгу Between Two Fires: Truth, Ambition, and Compromise in Putin's Russia ("Меж двух огней: правда, амбиции и компромиссы путинской России").
Публикации Джошуа в The New Yorker можно найти здесь, здесь можно подписаться на его "Твиттер", а вот – рекомендованные им книги – The Boys on the Bus Тимоти Круза и‘The Weasel, Twelve Monkeys and the Shrub’ Дэвида Фостера Уолласа.
Президентские выборы пройдут в США 3 ноября. Сейчас предвыборная кампания входит в свою самую активную фазу. В новом подкасте Русской службы Би-би-си "Американский пирог" его ведущая Лиза Фохт пытается разобраться в американской "политической кухне". Делает она это с помощью самих американцев – экспатов, живущих в России и не только.
Подкаст "Американский пирог" также можно слушать в подкастах Apple, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.