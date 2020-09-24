Подкаст "Американский пирог". Феномен Трампа

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Подкаст "Американский пирог". Феномен Трампа

Получится ли у Дональда Трампа стать президентом во второй раз? Он шел на свои первые выборы под лозунгом "Сделаем Америку снова великой" и победил вопреки любым прогнозам. Четыре года его президентства очень по-разному оцениваются его сторонниками и противниками, но очевидно, что он уже стал катализатором фундаментальных изменений в американской политической системе.

Почему Трампу удалось победить тогда, и какие у него шансы на переизбрание? Что ему удалось сделать на посту президента? Как он изменил Америку и ее имидж за рубежом? В этом ведущей подкаста Лизе Фохт помогает разобраться московский корреспондент журнала The New Yorker Джошуа Яффа.

Джошуа Яффа закончил Колумбийский университет, многие годы освещает события в России для разных изданий, а в январе этого года опубликовал свою первую книгу Between Two Fires: Truth, Ambition, and Compromise in Putin's Russia ("Меж двух огней: правда, амбиции и компромиссы путинской России").

Президентские выборы пройдут в США 3 ноября. Сейчас предвыборная кампания входит в свою самую активную фазу. В новом подкасте Русской службы Би-би-си "Американский пирог" его ведущая Лиза Фохт пытается разобраться в американской "политической кухне". Делает она это с помощью самих американцев – экспатов, живущих в России и не только.