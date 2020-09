Подкаст "Американский пирог". Феномен Трампа

Почему Трампу удалось победить тогда, и какие у него шансы на переизбрание? Что ему удалось сделать на посту президента? Как он изменил Америку и ее имидж за рубежом? В этом ведущей подкаста Лизе Фохт помогает разобраться московский корреспондент журнала The New Yorker Джошуа Яффа .

Джошуа Яффа закончил Колумбийский университет, многие годы освещает события в России для разных изданий, а в январе этого года опубликовал свою первую книгу Between Two Fires: Truth, Ambition, and Compromise in Putin's Russia ("Меж двух огней: правда, амбиции и компромиссы путинской России").