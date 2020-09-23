В магазин, в аптеку и на протест. Новый карантин в Израиле

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В магазин, в аптеку и на протест. Новый карантин в Израиле

В связи с резким увеличением уровня заражаемости в Израиле повторно ввели всеобщий карантин - как минимум на три недели. Самые оживленные споры идут о возможности посещения синагог и демократических протестов - и то, и другое по-прежнему не ограничено.

Проведение протестов разрешено в группах не более 20 человек. Однако, соблюдение этого правила сложно проконтролировать. Антиправительственные демонстрации проходят в Израиле третий месяц. Митингующие требуют отставки премьер-министра Беньямина Нетаньяху и выражают недовольство действиями властей во время эпидемии коронавируса. Религиозные общины отказываются закрывать синагоги.