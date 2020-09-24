"Эта несправедливость убивает". Стелла Морис о Джулиане Ассанже

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"Эта несправедливость убивает". Стелла Морис о Джулиане Ассанже

О том, что у Джулиана Ассанжа, чье дело об экстрадиции в США слушается сейчас в Лондоне, есть невеста, стало известно во время суда в марте.

Стелла Морис работала в команде Ассанжа, пока он находился в посольстве Эквадора, родила двух детей, а сейчас борется за него в суде. Она надеется, что экстрадиции не будет и к Рождеству они смогут пожениться.