"Эта несправедливость убивает". Стелла Морис о Джулиане Ассанже
"Эта несправедливость убивает". Стелла Морис о Джулиане Ассанже
О том, что у Джулиана Ассанжа, чье дело об экстрадиции в США слушается сейчас в Лондоне, есть невеста, стало известно во время суда в марте.
Стелла Морис работала в команде Ассанжа, пока он находился в посольстве Эквадора, родила двух детей, а сейчас борется за него в суде. Она надеется, что экстрадиции не будет и к Рождеству они смогут пожениться.
Ведущая Би-би-си Виктория Дербишир поговорила со Стеллой Морис о том, каково это быть подругой Ассанжа, о слежке в посольстве Эквадора и о последствиях публикаций WikiLeaks.