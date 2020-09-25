"Вы голосовать или за хлебом?": Иркутская область в рубрике "Политика. Козлов"

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"Вы голосовать или за хлебом?": Иркутская область в рубрике "Политика. Козлов"

Рубрика "Политика. Козлов" продолжает путешествовать по регионам России. На этот раз мы отправились в Иркутскую область, а точнее в Тулун - место, которое летом прошлого года печально прославилось не только в России, но и во всем мире.

Не стоит забывать и про то, что в 18 регионах России прошли выборы губернаторов. Иркутская область не стала исключением - именно здесь должна была развернуться настоящая борьба за губернаторское кресло. Детальный разбор предвыборной кампании - в новом выпуске рубрики "Политика. Козлов".