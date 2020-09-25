Трамп vs. Байден: чем отличаются их мнения о России и других важных вопросах
Трамп vs. Байден: чем отличаются их мнения о России и других важных вопросах
3 ноября американцы решат, оставить президентом Дональда Трампа или дать шанс Джо Байдену.
Бывший вице-президент США обещает в случае победы стать "союзником света", а нынешний лидер говорит, что не даст "радикалам разрушить страну".
Мы сравнили политический опыт, взгляды на ключевые проблемы и обещания двух главных участников предвыборной гонки в США.