Подкаст "Что это было". Кто прав в споре о российской вакцине от Covid-19?

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Подкаст "Что это было". Кто прав в споре о российской вакцине от Covid-19?

В научном сообществе идет полемика про российскую вакцину от Covid-19, разработанную НИИ Гамалеи - "Спутник V". Международная группа ученых усомнилась в достоверности результатов испытаний. Что мы знаем про российскую вакцину, и какие данные о ней вызывают сомнения?

В новом выпуске подкаста "Что это было" Илья Кизиров говорит об этом с научным корреспондентом Русской службы Би-би-си Николаем Ворониным.