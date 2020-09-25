Подкаст "Что это было". Кто прав в споре о российской вакцине от Covid-19?
Подкаст "Что это было". Кто прав в споре о российской вакцине от Covid-19?
В научном сообществе идет полемика про российскую вакцину от Covid-19, разработанную НИИ Гамалеи - "Спутник V". Международная группа ученых усомнилась в достоверности результатов испытаний. Что мы знаем про российскую вакцину, и какие данные о ней вызывают сомнения?
В новом выпуске подкаста "Что это было" Илья Кизиров говорит об этом с научным корреспондентом Русской службы Би-би-си Николаем Ворониным.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.