Дитя нашего времени: каково это – расти в Англии в 21 веке? Документальный фильм Би-би-си

Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В 1999 году Би-би-си пригласили 25 пар, которые готовились стать родителями, поучаствовать в уникальном проекте. Жизнь их детей на протяжении 20 лет будут снимать для проекта "Дитя нашего времени", цель которого - понять, как окружение и опыт детства влияют на дальнейшую жизнь человека.

И вот этим детям исполнилось 20, и они готовы поделиться своими историями: каково это - расти в Великобритании в 21 веке?

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