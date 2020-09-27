В Беларуси прошли очередные марши протеста против действующей власти.

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В Беларуси прошли очередные марши протеста против действующей власти.

В Беларуси прошли очередные марши протеста против действующей власти. Самый масштабный вновь прошел в Минске. Несмотря на серьезную подготовку силовиков, люди несколько часов шли маршем по главным улицам столицы.

В Гомеле против митингующих применили слезоточивый газ и светошумовые боеприпасы..

Белорусы выходят на акции протеста уже 50-й день.

Оппозиционный политик Светлана Тихановская поддержала протестующих в телегам-канале “Пул Первой” и призвала остановить режим мирным путем.

“Демократия — это власть народа. А целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей”, - добавила она.