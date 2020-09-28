Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе: военное положение и мобилизация
Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе: военное положение и мобилизация
В минувшие выходные начались столкновения между армянскими и азербайджанскими войсками в Нагорном Карабахе. Азербайджан обвинил Армению в провокации и в обстреле населенных пунктов из-за чего азербайджанская армия пошла в контрнаступление.
Ереван обвинение отвергает и обвиняет в первой атаке Баку. Обе стороны уже сообщили о потерях и объявили военное положение.