Что такое кибератаки и могут ли они угрожать жизням людей?
Что такое кибератаки и могут ли они угрожать жизням людей?
Мы часто думаем, что киберпреступление - это кража данных банковской карты или аккаунта в соцсетях. Эксперты говорят, что уязвимы не только люди, но и целые заводы и города. Самолеты, больницы, электростанции - все системы, управляемые электроникой, потенциально могут пострадать. Чем больше мы зависим от компьютерных технологий, тем больше риск, что мы подвергнемся кибератаке.
Могут ли киберпреступники попасть в бортовую электронику самолета? Каковы последствия кибератаки на больничные компьютеры? Могут ли хакеры оставить без электричества несколько сотен тысяч квартир? Кто и как может это предотвращать? Ответы - в видео Русской службы Би-би-си.