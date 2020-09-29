Что такое кибератаки и могут ли они угрожать жизням людей?

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Что такое кибератаки и могут ли они угрожать жизням людей?

Мы часто думаем, что киберпреступление - это кража данных банковской карты или аккаунта в соцсетях. Эксперты говорят, что уязвимы не только люди, но и целые заводы и города. Самолеты, больницы, электростанции - все системы, управляемые электроникой, потенциально могут пострадать. Чем больше мы зависим от компьютерных технологий, тем больше риск, что мы подвергнемся кибератаке.