Подкаст "Что это было". Как закончится новая война в Карабахе?

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Подкаст "Что это было". Как закончится новая война в Карабахе?

На третий день после резкого обострения конфликта в Нагорном Карабахе бои стали менее интенсивными. Достоверной информации о том, что там происходит, по-прежнему крайне мало, но, судя по всему, новых масштабных наступлений ни одна из сторон пока больше не предпринимала.

Боевые действия начались там 27 сентября, еще через день каждая из сторон конфликта объявила, что противник понес серьезные потери - по несколько сотен человек.

Что именно происходит в Нагорном Карабахе и какой информации оттуда можно доверять, а какой нет, - в этом ведущему подкаста Виктору Нехезину помогает разобраться корреспондент Русской службы Би-би-си Павел Аксенов.