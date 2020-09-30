Подкаст "Американский пирог". Карточный домик
Президент США – один из любимых персонажей Голливуда, и жизни Белого дома и американской политике в целом посвящены десятки американских фильмов и сериалов. Но какие из них достоверно отражают реальность, а какие – не более чем фантазии? Что стоит посмотреть, чтобы разобраться в американской политике? И как сама политика начинает копировать голливудские фантазии?
На эти вопросы ведущей подкаста Лизе Фохт помогает ответить московский корреспондент The Financial Times Макс Седдон.
Макс закончил Оксфордский университет, работал в AP, затем в издании BuzzFeed, побывал репортером во многих странах Европы, в России и в других странах бывшего Советского Союза, освещал войну на востоке Украины, а четыре года назад перебрался в Москву.
А вот полный список фильмов, сериалов и книг, которые упоминают в разговоре Макс и Лиза:
“Карточный домик” (House of Cards),
“Босс” (Boss),
“Западное крыло” (The West Wing),
24,
«Вице-президент» (Veep),
“Мистер Смит едет в Вашингтон” (Mr Smith Goes to Washington),
“Выскочка” (Election),
“Идиократия” (Idiocracy),
“День независимости” (Independence Day),
“Столкновение с бездной” (Deep Impact),
2012,
“Марс атакует” (Mars Attacks!),
“Национальное достояние” (National Treasure),
Фильмы об Индиане Джонсе,
Спецвыпуск The New York Times “1619” ,
“Вся президентская рать” (All the President’s Men),
“Фрост против Никсона” (Nixon),
“Война Чарли Уилсона” (Charlie Wilson’s War),
“Доктор Стренджлав” (Dr. Strangelove),
“Плутовство” (Wag the dog),
“Рассказ служанки” (The Handmaid’s Tale),
“Человек в высоком замке” (The Man in the High Castle),
“Вайнер” (Weiner),
книга Джейн Мейр “Темные деньги”,
книга Томаса Фрэнка “Что не так с Канзасом”,
Президентские выборы пройдут в США 3 ноября. Сейчас предвыборная кампания входит в свою самую активную фазу. В новом подкасте Русской службы Би-би-си "Американский пирог" его ведущая Лиза Фохт пытается разобраться в американской "политической кухне". Делает она это с помощью самих американцев – экспатов, живущих в России и не только.
Подкаст "Американский пирог" также можно слушать в подкастах Apple, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.