Подкаст "Американский пирог". Карточный домик

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Подкаст "Американский пирог". Карточный домик

Президент США – один из любимых персонажей Голливуда, и жизни Белого дома и американской политике в целом посвящены десятки американских фильмов и сериалов. Но какие из них достоверно отражают реальность, а какие – не более чем фантазии? Что стоит посмотреть, чтобы разобраться в американской политике? И как сама политика начинает копировать голливудские фантазии?

На эти вопросы ведущей подкаста Лизе Фохт помогает ответить московский корреспондент The Financial Times Макс Седдон.

Макс закончил Оксфордский университет, работал в AP, затем в издании BuzzFeed, побывал репортером во многих странах Европы, в России и в других странах бывшего Советского Союза, освещал войну на востоке Украины, а четыре года назад перебрался в Москву.

Почитать его публикации в The Financial Times можно здесь, а здесь подписаться на его "Твиттер".

А вот полный список фильмов, сериалов и книг, которые упоминают в разговоре Макс и Лиза:

“Мистер Смит едет в Вашингтон” (Mr Smith Goes to Washington),

“Столкновение с бездной” (Deep Impact),

Фильмы об Индиане Джонсе,

Спецвыпуск The New York Times “1619” ,

“Фрост против Никсона” (Nixon),

“Человек в высоком замке” (The Man in the High Castle),

книга Джейн Мейр “Темные деньги”,

книга Томаса Фрэнка “Что не так с Канзасом”,

Президентские выборы пройдут в США 3 ноября. Сейчас предвыборная кампания входит в свою самую активную фазу. В новом подкасте Русской службы Би-би-си "Американский пирог" его ведущая Лиза Фохт пытается разобраться в американской "политической кухне". Делает она это с помощью самих американцев – экспатов, живущих в России и не только.