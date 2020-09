Подкаст "Американский пирог". Карточный домик

На эти вопросы ведущей подкаста Лизе Фохт помогает ответить московский корреспондент The Financial Times Макс Седдон .

Почитать его публикации в The Financial Times можно здесь , а здесь подписаться на его "Твиттер".

“Мистер Смит едет в Вашингтон” ( Mr Smith Goes to Washington ),

Спецвыпуск The New York Times “1619” ,

“Человек в высоком замке” (The Man in the High Castle),