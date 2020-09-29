Деревня под пляжным песком
Деревня под пляжным песком
Деревушка Уолкотт на востоке Англии пострадала от сильнейшего морского ветра. Дороги, тротуары, дома и сады, расположенные недалеко от пляжа, оказались погребенными под песком.
Местные жители говорят, что ничего подобного раньше не видели.
Это произошло из-за того, что в 2019 году на пляжи в этом районе было завезено огромное количество нового песка. Столько, что этого объема хватило бы, чтобы заполнить половину стадиона Уэмбли. И все это для того, чтобы укрепить пляж и обезопасить местное население от наводнений и штормов.
Сейчас в деревне идет генеральная уборка.