Деревня под пляжным песком

Это произошло из-за того, что в 2019 году на пляжи в этом районе было завезено огромное количество нового песка. Столько, что этого объема хватило бы, чтобы заполнить половину стадиона Уэмбли. И все это для того, чтобы укрепить пляж и обезопасить местное население от наводнений и штормов.