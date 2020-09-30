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Выборы в США: первые дебаты Байдена и Трампа

Дональд Трамп схлестнулся со своим соперником Джо Байденом в первых президентских дебатах. Кандидаты в президенты говорили о коронавирусе, России и экономике, но чаще всего они просто перебивали и обзывали друг друга.