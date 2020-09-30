Выборы в США: первые дебаты Байдена и Трампа
Выборы в США: первые дебаты Байдена и Трампа
Дональд Трамп схлестнулся со своим соперником Джо Байденом в первых президентских дебатах. Кандидаты в президенты говорили о коронавирусе, России и экономике, но чаще всего они просто перебивали и обзывали друг друга.
Байден охарактеризовал Трампа как "собачонку Путина" и "клоуна", а Трамп напомнил про то, что его соперник в молодости не блистал академическим успехами.
Краткое изложение дискусии - в двухминутном видео Русской службы Би-би-си.