Ученые изобрели микроробота, который умеет "ходить".

Ученые из Корнелльского университета создали крошечного микроробота, который "ходит" на четырех ногах.

На изготовление миллионной армии таких роботов уходит меньше недели.

Ученые надеются, что в будущем их можно будет применять в медицине и использовать как хирургический инструмент.

Эти роботы настолько малы, что их легко можно вводить в человеческий организм для обнаружения и уничтожения злокачественных опухолей и раковых клеток.