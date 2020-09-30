Ученые изобрели микроробота, который умеет "ходить".

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Ученые изобрели микроробота, который умеет "ходить".

Ученые из Корнелльского университета создали крошечного микроробота, который "ходит" на четырех ногах.

На изготовление миллионной армии таких роботов уходит меньше недели.

Ученые надеются, что в будущем их можно будет применять в медицине и использовать как хирургический инструмент.