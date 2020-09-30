Ученые изобрели микроробота, который умеет "ходить".
Ученые изобрели микроробота, который умеет "ходить".
Ученые из Корнелльского университета создали крошечного микроробота, который "ходит" на четырех ногах.
На изготовление миллионной армии таких роботов уходит меньше недели.
Ученые надеются, что в будущем их можно будет применять в медицине и использовать как хирургический инструмент.
Эти роботы настолько малы, что их легко можно вводить в человеческий организм для обнаружения и уничтожения злокачественных опухолей и раковых клеток.