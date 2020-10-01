"Забрали женщин и детей и ушли". Мирные жители Нагорного Карабаха под обстрелами

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"Забрали женщин и детей и ушли". Мирные жители Нагорного Карабаха под обстрелами

Противостояние Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе длится с воскресенья 27 сентября. Стороны заявляют об огромных потерях противника.

Но больше всего страдают мирные жители, живущие по обеим сторонам линии соприкосновения и в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.