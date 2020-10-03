Джек-потрошитель: следствие возобновляется. Документальный фильм Би-би-си

Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Около ста тридцати лет назад серийный убийца по кличке Джек-потрошитель наводил ужас на лондонский Ист-энд. Его прозвище стало нарицательным. Его дело, по сути, дало начало популярному феномену серийных убийств. Но личность Джека Потрошителя и по сей день остаётся загадкой.

Можно ли надеяться, что современные криминологические методы и технологии помогут раскрыть этот печально известный всему миру "глухарь"?

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В документальном фильме Би-би-си следствие по делу Джека-потрошителя возобновляется, улицы старого Лондона воссоздаются в процессе "криминологической аутопсии", а компьютерные системы и геопрофилирование помогают указать наиболее вероятного убийцу, чьи страшные деяния так и остались безнаказанными.