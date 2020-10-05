"Это геноцид". Как москвич жил в пустой пятиэтажке

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"Это геноцид". Как москвич жил в пустой пятиэтажке

Пятиэтажка, в которой Иван Лукьянчиков прожил всю жизнь, попала в программу реновации. Но качество предложенного взамен жилья его не устроило. Иван был вынужден снять квартиру для жены и дочери, а сам остался жить в уже расселенном доме.

Иван запирал свой подъезд на ключ и жил без отопления. По его словам, в предложенном ему по программе реновации жилье было множество дефектов. Би-би-си побывала там еще в 2019 году. Позже в квартире сделали ремонт, но, по мнению Ивана, там мало что изменилось.