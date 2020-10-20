Жизнь в Асбесте: канадцы решили переименовать город из-за плохих ассоциаций

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Жизнь в Асбесте: канадцы решили переименовать город из-за плохих ассоциаций

6800 жителей канадского Асбеста проголосовали за новое имя для своего города. Выбирали из шести названий - от Ла Рошели и Феникса до Трех Озер и Долины Источников. В итоге победил последний вариант.

На протяжении более ста лет город гордился своим гигантским асбестовым карьером Джеффри, который закрыли только в 2011 году. С тех пор Асбест пытался избавиться от старого имиджа и создать новый, но безуспешно.