Жизнь в Асбесте: канадцы решили переименовать город из-за плохих ассоциаций
Жизнь в Асбесте: канадцы решили переименовать город из-за плохих ассоциаций
6800 жителей канадского Асбеста проголосовали за новое имя для своего города. Выбирали из шести названий - от Ла Рошели и Феникса до Трех Озер и Долины Источников. В итоге победил последний вариант.
На протяжении более ста лет город гордился своим гигантским асбестовым карьером Джеффри, который закрыли только в 2011 году. С тех пор Асбест пытался избавиться от старого имиджа и создать новый, но безуспешно.
По прошлым оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от болезней, связанных с воздействием асбеста, умирало более ста тысяч человек по всему миру.