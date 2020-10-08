Как уборщица выиграла выборы: рубрика "Политика. Козлов" в Повалихино
Как уборщица выиграла выборы: рубрика "Политика. Козлов" в Повалихино
На недавних выборах внимание привлек случай в Костромской области: главой села Повалихино стала уборщица местной администрации.
Марину Удгодскую пригласил участвовать на выборах бывший глава сельского поселения Николай Локтев. Подразумевалось, что женщина будет техническим кандидатом, но в итоге она набрала почти в два раза больше голосов, чем сам Локтев.
Корреспондент Би-би-си Пётр Козлов отправился в Повалихино, чтобы узнать, как так вышло, и встретиться с Мариной Удгодской.
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