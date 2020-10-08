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Как уборщица выиграла выборы: рубрика "Политика. Козлов" в Повалихино

Марину Удгодскую пригласил участвовать на выборах бывший глава сельского поселения Николай Локтев. Подразумевалось, что женщина будет техническим кандидатом, но в итоге она набрала почти в два раза больше голосов, чем сам Локтев.