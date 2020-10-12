"Я проснулась от грохота и увидела, как падает потолок". Обстрел в Азербайджане
"Я проснулась от грохота и увидела, как падает потолок". Обстрел в Азербайджане
Азербайджанский город Гянджа обстреляли, несмотря на объявленное гуманитарное перемирие. Погибли по меньшей мере девять человек, более 30 получили ранения.
Гянджа, второй по величине город Азербайджана, находится в 60 км от линии фронта. Армения отвергает обвинения в том, что обстрел был совершен ее вооруженными силами.
Русская служба Би-би-си рассказывает истории жителей Гянджи.