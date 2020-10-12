"Я проснулась от грохота и увидела, как падает потолок". Обстрел в Азербайджане

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"Я проснулась от грохота и увидела, как падает потолок". Обстрел в Азербайджане

Азербайджанский город Гянджа обстреляли, несмотря на объявленное гуманитарное перемирие. Погибли по меньшей мере девять человек, более 30 получили ранения.

Гянджа, второй по величине город Азербайджана, находится в 60 км от линии фронта. Армения отвергает обвинения в том, что обстрел был совершен ее вооруженными силами.