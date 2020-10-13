Как после обстрела выглядит собор XIX века в Нагорном Карабахе
Как после обстрела выглядит собор XIX века в Нагорном Карабахе
В карабахском городе Шуша обстреляли собор Святого Христа Всеспасителя, построенный еще в XIX веке. За несколько дней до обстрела в нем укрывались съемочная группа Би-би-си.
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Аратюнян назвал удары по собору вандализмом. Министерство обороны Азербайджана заявило, что "целью Азербайджана являются только военные объекты".