Эксперты уже называют это экологической катастрофой.
Эксперты уже называют это экологической катастрофой.
На Камчатке погибают редкие морские животные и пострадали серферы из-за загрязнения Тихого океана.
Эксперты уже называют это экологической катастрофой. На месте ведутся исследовательские работы.
Основные официальные причины, которые назвал губернатор Камчатского края Владимир Солодов: разлив токсичных веществ, природные явления, сейсмическая активность. Все версии на данный момент проверяются.