Подкаст "Что это было". Как выглядит война в Карабахе?

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Подкаст "Что это было". Как выглядит война в Карабахе?

В Нагорном Карабахе продолжаются боевые действия. Обстреливается Степанакерт - столица непризнанной республики, а Баку обвинил Ереван в обстрелах города Гянжа на территории Азербайджана.

В Карабахе работает съемочная группа Русской службы Би-би-си, в составе которой - корреспондент Илья Барабанов. Илья был в Нагорном Карабахе во время "четырехдневной войны" 2016 года и в разговоре с ведущим подкаста Ильей Кизировым он сравнивает эти два конфликта.