“Чтобы не жить в полицейском государстве”: кто и почему бежит из Беларуси
“Чтобы не жить в полицейском государстве”: кто и почему бежит из Беларуси
После выборов и последовавших протестов десятки белорусов решили уехать из страны. Литва с 10 августа выдала разрешение на въезд более чем 200 белорусам. Упрощенный въезд для соседей ввели также Польша и Украина.
Александр Вилкс учился в Беларуси на ветеринара. После задержания и избиения белорусскими силовиками он был вынужден уехать в Вильнюс.
Артур Жданович поддержал протесты на Белорусском металлургическом заводе, после чего им заинтересовалась милиция. После допроса и избиения он бежал в Киев.
Валерий Папруга отправился в Варшаву сразу после начала протестов.
Истории Александра, Артура и Валерия в репортаже Русской службы Би-би-си.
Продюсеры: Алексей Гусев, Олег Карпяк