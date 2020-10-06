“Чтобы не жить в полицейском государстве”: кто и почему бежит из Беларуси

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“Чтобы не жить в полицейском государстве”: кто и почему бежит из Беларуси

После выборов и последовавших протестов десятки белорусов решили уехать из страны. Литва с 10 августа выдала разрешение на въезд более чем 200 белорусам. Упрощенный въезд для соседей ввели также Польша и Украина.

Александр Вилкс учился в Беларуси на ветеринара. После задержания и избиения белорусскими силовиками он был вынужден уехать в Вильнюс.

Артур Жданович поддержал протесты на Белорусском металлургическом заводе, после чего им заинтересовалась милиция. После допроса и избиения он бежал в Киев.

Валерий Папруга отправился в Варшаву сразу после начала протестов.

Истории Александра, Артура и Валерия в репортаже Русской службы Би-би-си.