Подкаст "Американский пирог". Covid-кампания

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Подкаст "Американский пирог". Covid-кампания

У президента США Дональда Трампа - коронавирус. Но еще до того, как он заразился, пандемия стала одной из главных тем на дебатах Трампа с претендентом на пост президента от демократов Джо Байденом. Почему США - мировой лидер по числу смертей от Covid-19? Виноват ли в этом Трамп? Есть ли у Байдена план по выходу из кризиса? И почему многие в США недовольны системой здравоохранения?

На эти вопросы ведущей подкаста "Американский пирог" Лизе Фохт помогает ответить корреспондент агентства Ассошиэйтед пресс в России Дэниэл Козин.

Дэниэл родился в России, но вырос в Америке, где окончил Университет Центральной Флориды. Восемь лет назад Козин перебрался в Россию. В качестве автора и переводчика сотрудничал с Мариинским театром, музеем "Гараж" и обществом "Мемориал". В качестве видео-продюсера Дэниэл работал над документальными фильмами для CNN, PBS, ABC Australia и Coda Media. Также работал в The Moscow Times.

Здесь можно прочитать его последние материалы, а здесь подписаться на его "Твиттер".

А вот что Дэниэл рекомендовал читать, слушать и смотреть слушателям подкаста:

Книга "Что случилось с Канзасом?" (What's the Matter with Kansas?),

Фильм "Что случилось с Канзасом?" (What's the Matter with Kansas?),

Подкаст NYT The Daily,

Документальный Сериал "Век эгоизма" (The Century of Self).

Президентские выборы пройдут в США 3 ноября. Сейчас предвыборная кампания входит в свою самую активную фазу. В новом подкасте Русской службы Би-би-си "Американский пирог" его ведущая Лиза Фохт пытается разобраться в американской "политической кухне". Делает она это с помощью самих американцев – экспатов, живущих в России и не только.