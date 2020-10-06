Штурм парламента и освобождение экс-президента: как выглядели протесты в Бишкеке
Несогласные с официальными результатами выборов кыргызстанцы штурмовали Белый Дом и прорвались туда ночью 6 октября. Захвачено также здание Государственного комитета национальной безопасности и главного государственного канала страны.
В результате беспорядков в Кыргызстане погиб один человек и 600 человек пострадали. ЦИК отменил результаты парламентских выборов и намерен назначить повторное голосование в течение двух недель.
Оппозиция объявила о формировании координационного совета для возвращения ситуации в правовое поле. Ожидается, что 7 октября парламент соберется на заседание, чтобы рассмотреть кандидатуры нового спикера и премьер-министра страны.
Митингующие требуют отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Не исключено, что депутаты объявят ему импичмент - и тогда лидером государства временно станет премьер-министр или спикер парламента.
Выборы в парламент седьмого созыва в Кыргызстане прошли в воскресенье, 4 октября. Проголосовали почти полтора миллиона избирателей. Самое большое количество голосов набрали три провластные партии, поэтому проигравшие 12 партий отказались признать выборы действительными. К ним присоединились и две партии, набравшие пороговые 7% - "Бутун Кыргызстан" и "Мекенчил", также обвиняя власти в фальсификации результатов.