Штурм парламента и освобождение экс-президента: как выглядели протесты в Бишкеке

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Штурм парламента и освобождение экс-президента: как выглядели протесты в Бишкеке

Несогласные с официальными результатами выборов кыргызстанцы штурмовали Белый Дом и прорвались туда ночью 6 октября. Захвачено также здание Государственного комитета национальной безопасности и главного государственного канала страны.

В результате беспорядков в Кыргызстане погиб один человек и 600 человек пострадали. ЦИК отменил результаты парламентских выборов и намерен назначить повторное голосование в течение двух недель.

Оппозиция объявила о формировании координационного совета для возвращения ситуации в правовое поле. Ожидается, что 7 октября парламент соберется на заседание, чтобы рассмотреть кандидатуры нового спикера и премьер-министра страны.

Митингующие требуют отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Не исключено, что депутаты объявят ему импичмент - и тогда лидером государства временно станет премьер-министр или спикер парламента.