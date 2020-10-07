Секта или рай на земле? Как живут бывшие и нынешние сторонники Виссариона

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Секта или рай на земле? Как живут бывшие и нынешние сторонники Виссариона

23 сентября суд в Новосибирске арестовал троих лидеров “Церкви Последнего завета”, в том числе ее главу - Виссариона, который в 1990-е объявил себя реинкарнацией Христа.

По версии следствия, Виссарион, он же - Сергей Тороп, и его ближайшие соратники создали религиозную организацию, деятельность которой сопряжена с насилием над гражданами.

Бывший слесарь и сотрудник патрульно-постовой службы Сергей Тороп после распада СССР ездил по России с проповедями, привлекая людей в свою общину. С тех пор его последователями стали от трех до пяти тысяч человек. Они переезжали из крупных городов в Красноярский край, чтобы строить "Город Солнца" новый мир с бесконфликтным обществом. Это главная идея “Последнего завета” - учения Виссариона.

Два года назад несколько человек заявили, что пострадали из-за действий Виссариона, и дали показания по делу о причинении вреда здоровью в качестве потерпевших и свидетелей.

Русская служба Би-би-си отправилась в сибирскую тайгу, чтобы найти последователей “Церкви Последнего завета” и тех, кто никогда не верил учению Виссариона, но жил в созданном им общине.