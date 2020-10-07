Волонтеры с антителами к Covid-19 помогают заболевшим
Волонтеры с антителами к Covid-19 помогают заболевшим
В Израиле переболевшие коронавирусом люди помогают ухаживать за больными в "ковидных" отделениях.
Несколько месяцев назад иерусалимская больница "Хадасса" обратилась к израильтянам, уже переболевшим Covid-19, с просьбой оказать поддержку тяжелобольным пациентам.
"Одна из самых больших проблем – это то, что у этих больных нет абсолютно никого. Они совершенно одни, и им очень не хватает просто общения" – рассказывает главный медбрат коронавирусного отделения Евгений Франк-Камененцкий.
Сейчас в больнице работают около 30 волонтеров. Все они прошли проверку на высокий уровень антител в крови. Один из них – 43-летний Шуки Рок, менеджер в IT-компании. Мы узнали, что Шуки делает в красной зоне и почему он не боится заразиться Covid-19 снова.