Волонтеры с антителами к Covid-19 помогают заболевшим

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Волонтеры с антителами к Covid-19 помогают заболевшим

В Израиле переболевшие коронавирусом люди помогают ухаживать за больными в "ковидных" отделениях.

Несколько месяцев назад иерусалимская больница "Хадасса" обратилась к израильтянам, уже переболевшим Covid-19, с просьбой оказать поддержку тяжелобольным пациентам.

"Одна из самых больших проблем – это то, что у этих больных нет абсолютно никого. Они совершенно одни, и им очень не хватает просто общения" – рассказывает главный медбрат коронавирусного отделения Евгений Франк-Камененцкий.