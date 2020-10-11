Секреты космических войн. Документальный фильм Би-би-си

Десятилетиями мировые лидеры и командующие армиями мечтали о создании космического оружия и войск. Сегодня, в век технологий, осуществление этой мечты уже не кажется фантастикой.

В документальном фильме Би-би-си учёные и инженеры рассказывают о научных и технических разработках, способных превратить космос в военизированное пространство, о том, какой колоссальный урон может нанести человечеству применение оружия в космосе, о том, как коммерческие компании и правительства стран втягиваются в гонку космических вооружений, и о тех глубоко засекреченных событиях, которые происходят на земной орбите уже сейчас.