Секреты космических войн. Документальный фильм Би-би-си
Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Десятилетиями мировые лидеры и командующие армиями мечтали о создании космического оружия и войск. Сегодня, в век технологий, осуществление этой мечты уже не кажется фантастикой.
В документальном фильме Би-би-си учёные и инженеры рассказывают о научных и технических разработках, способных превратить космос в военизированное пространство, о том, какой колоссальный урон может нанести человечеству применение оружия в космосе, о том, как коммерческие компании и правительства стран втягиваются в гонку космических вооружений, и о тех глубоко засекреченных событиях, которые происходят на земной орбите уже сейчас.
Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.