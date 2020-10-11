Жители Степанакерта: "После перемирия тоже стреляли"
Жители Степанакерта: "После перемирия тоже стреляли"
C 10 октября в Карабахе действует режим перемирия. Но многие жители Степанакерта продолжают находиться в своих подвалах.
Некоторые говорят, что продолжают слышать обстрелы и после начала перемирия.
Армения обвиняет Азербайджан в том, что тот не прекратил боевые действия.
Азербайджан, в свою очередь, обвиняет Армению в многочисленных нарушениях перемирия. В том числе в обстреле жилых районов Гянджи, где погибли люди.