Жители Степанакерта: "После перемирия тоже стреляли"

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Жители Степанакерта: "После перемирия тоже стреляли"

C 10 октября в Карабахе действует режим перемирия. Но многие жители Степанакерта продолжают находиться в своих подвалах.

Некоторые говорят, что продолжают слышать обстрелы и после начала перемирия.

Армения обвиняет Азербайджан в том, что тот не прекратил боевые действия.