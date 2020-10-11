Водометы и гранаты на "Марше достоинства" в Минске: два месяца протестов в Беларуси

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Водометы и гранаты на "Марше достоинства" в Минске: два месяца протестов в Беларуси

Протесты в Беларуси продолжаются больше двух месяцев. 11 октября в нескольких городах страны прошел "Марш достоинства".

В ходе столкновений силовики использовали дубинки и перцовые баллончики, а протестующие кидали в них бутылки.