Подкаст "Американский пирог". Чего хотят женщины

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Подкаст "Американский пирог". Чего хотят женщины

Женщина впервые может стать вице-президентом США. Камала Харрис баллотируется на этот пост от демократов в паре с кандидатом в президенты Джо Байденом. Почему на эту роль выбрали именно темнокожую женщину? Какую роль женщины-политики и женщины-избиратели играют в американской политике? И как сексуальные скандалы влияют на кампании кандидатов?

На эти вопросы ведущей подкаста "Американский пирог" Лизе Фохт помогает ответить корреспондент журнала GQ Юлия Йоффе.

Юлия родилась в Советском Союзе, в 1990-м году вместе с семьей переехала в США. Окончила Принстонский университет. Сотрудничала с такими изданиями как New Yorker, Politico, Foreign Policy и Atlantic. На протяжении своей карьеры Юлия освещала и российскую повестку, и американскую политику (в частности, писала про Дональда Трампа и его окружение).

В 2016 году она столкнулась с травлей и угрозами после того, как вышел ее профайл о Мелании Трамп. Через несколько месяцев Politico прекратил сотрудничество с журналисткой из-за ее твита о семье президента США.

Сейчас Юлия Йоффе работает в журнале GQ. Познакомиться с ее публикациями можно здесь. А вот ее "Твиттер".

Послушать подкаст Throughline, который посоветовала Юлия, можно тут.

Президентские выборы пройдут в США 3 ноября. Сейчас предвыборная кампания входит в свою самую активную фазу. В новом подкасте Русской службы Би-би-си "Американский пирог" его ведущая Лиза Фохт пытается разобраться в американской "политической кухне". Делает она это с помощью самих американцев – экспатов, живущих в России и не только.