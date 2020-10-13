Президент Украины Владимир Зеленский о Донбассе, коррупции и падении своего рейтинга
Президент Украины Владимир Зеленский о Донбассе, коррупции и падении своего рейтинга
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе HARDtalk на Би-би-си рассказал, что думает о своем падающем рейтинге, почему еще не победил коррупцию и что будет, если конфликт в Донбассе не закончится.
Президент Украины заявил, что не согласен с передачей контроля над границей с Россией в Донбассе Киеву только после проведения местных выборов. Зеленский считает, что обеспечить честные выборы на этой территории невозможно - никто из наблюдателей не приедет.
Владимир Зеленский признал, ему не хватило полутора лет на посту президента, чтобы побороть коррупцию, но он "идет к этому”. Зеленский подчеркнул, что не цепляется за рейтинги и власть.