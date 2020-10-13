Слезы Ким Чен Ына: что растрогало лидера Северной Кореи?
Слезы Ким Чен Ына: что растрогало лидера Северной Кореи?
Лидер Северной Кореи не смог сдержать эмоций, выступая на параде в честь 75-летия основания Трудовой партии.
Ким Чен Ыну пришлось снять очки и утереть слезу, когда он говорил о о борьбе с коронавирусом и ухудшающейся, несмотря на его обещания, экономической ситуации в стране.
Впрочем, критики называют все это постановкой, призванной показать близость лидера КНДР к переживаниям народа.