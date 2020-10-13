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Слезы Ким Чен Ына: что растрогало лидера Северной Кореи?

Ким Чен Ыну пришлось снять очки и утереть слезу, когда он говорил о о борьбе с коронавирусом и ухудшающейся, несмотря на его обещания, экономической ситуации в стране.