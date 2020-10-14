"У нее была мечта - сыграть свадьбу сыну". В Гяндже хоронят погибших при обстреле 11 октября
"У нее была мечта - сыграть свадьбу сыну". В Гяндже хоронят погибших при обстреле 11 октября
Обстрелы азербайджанского города Гянджа, расположенного в 60 километрах от линии фронта в Нагорном Карабахе, начались 4 октября. Тогда погиб один человек и 30 было ранено.
Несмотря на объявленное перемирие, в ночь на воскресенье 11 октября обстрелы продолжились. В городе погибло по меньшей мере 10 человек. В семье Алескеровых погибло трое: Джейхун Алескеров, его жена Тарана и их 28-летний сын Ульви.
Азербайджан обвиняет в обстрелах Армению. Армения заявляет, что не обстреливает гражданские объекты в Азербайджане.
Корреспондент Азербайджанской службы Би-би-си Гюнель Сафарова побывала в Гяндже и поговорила с родными погибших.