"У нее была мечта - сыграть свадьбу сыну". В Гяндже хоронят погибших при обстреле 11 октября

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"У нее была мечта - сыграть свадьбу сыну". В Гяндже хоронят погибших при обстреле 11 октября

Обстрелы азербайджанского города Гянджа, расположенного в 60 километрах от линии фронта в Нагорном Карабахе, начались 4 октября. Тогда погиб один человек и 30 было ранено.

Несмотря на объявленное перемирие, в ночь на воскресенье 11 октября обстрелы продолжились. В городе погибло по меньшей мере 10 человек. В семье Алескеровых погибло трое: Джейхун Алескеров, его жена Тарана и их 28-летний сын Ульви.

Азербайджан обвиняет в обстрелах Армению. Армения заявляет, что не обстреливает гражданские объекты в Азербайджане.