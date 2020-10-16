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Коллекция эротических рисунков за 2,5 млн долларов нашлась под кроватью

Коллекция гомоэротических рисунков шотландского художника Дункана Гранта считалась утерянной. Он работал в середине 20 века, когда гомосексуальные связи в Великобритании были вне закона.

Оказалось, что все эти годы коллекция из 400 рисунков передавалась из рук в руки и обнаружилась под кроватью театрального художника Нормана Коатса. Коллекция оценена в 2,5 млн долларов и теперь хранится в доме, где жил и работал Дункан Грант.