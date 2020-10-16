Подкаст "Что это было". Как в Бишкеке за 10 дней сменилась власть?

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Подкаст "Что это было". Как в Бишкеке за 10 дней сменилась власть?

В пятницу исполняющим обязанности президента Кыргызстана стал Садыр Жапаров. Это стало возможным после беспорядков, в ходе которых Жапарова освободили из колонии. Протесты начались сразу после оглашения результатов парламентских выборов.

В новом выпуске подкаста "Что это было" корреспондент Русской службы Би-би-си в Бишкеке Наргиза Рыскулова рассказывает историю последних 10 дней.