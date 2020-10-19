Дроны – воздушная угроза будущего? Документальный фильм Би-би-си

Дроны меняют привычный нам мир. Теперь их используют, чтобы доставлять медикаменты, мыть окна на небоскребах, с их помощью даже борются с пожарами. Казалось бы - сплошные плюсы. Но у этой технологии есть обратная сторона.

Случаи опасного сближения самолетов с дронами становятся все более частыми, а атака дронов на Гатвик, на 72 часа параллизовавшая все движение в аэропорту в декабре 2018 года, испортила рождественские планы 140 тысяч человек. В этом документальном фильме Би-би-си отставной морской пехотинец Альдо Кейн исследует что будет, если дрон столкнется с самолетом, так ли легко сбить летящий беспилотник, а также какие средства защиты от них у нас есть уже сейчас.