"Партизанский марш" в Беларуси: 11-я неделя протестов против Лукашенко

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"Партизанский марш" в Беларуси: 11-я неделя протестов против Лукашенко

Одиннадцатое воскресенье подряд в Беларуси не утихают протесты против Александра Лукашенко и милицейского насилия.

В субботу на смену пенсионерам, которые прошли с протестом по Минску в начале недели, на марш вновь вышли студенты и женщины. Акции закончились жесткими задержаниями.

Против пенсионеров и других протестующих силовики использовали спецсредства – резиновые пули и слезоточивый газ. Ранее заместитель главы белорусского МВД заявил, что протесты радикализировались и милиция в случае необходимости будет стрелять.