"Партизанский марш" в Беларуси: 11-я неделя протестов против Лукашенко
"Партизанский марш" в Беларуси: 11-я неделя протестов против Лукашенко
Одиннадцатое воскресенье подряд в Беларуси не утихают протесты против Александра Лукашенко и милицейского насилия.
В субботу на смену пенсионерам, которые прошли с протестом по Минску в начале недели, на марш вновь вышли студенты и женщины. Акции закончились жесткими задержаниями.
Против пенсионеров и других протестующих силовики использовали спецсредства – резиновые пули и слезоточивый газ. Ранее заместитель главы белорусского МВД заявил, что протесты радикализировались и милиция в случае необходимости будет стрелять.
Правозащитники лишенного регистрации в Беларуси центра "Весна" сообщают, что в воскресенье по всей Беларуси задержаны не менее 100 человек.