Джасинда Ардерн - премьер-министр Новой Зеландии еще на три года. Почему ее выбрали снова

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Джасинда Ардерн - премьер-министр Новой Зеландии еще на три года. Почему ее выбрали снова

На парламентских выборах в Новой Зеландии, которые прошли 17 октября, победила Лейбористкая партия, Джасинда Ардерн вновь стала премьер-министром страны.

В 2017 году Ардерн стала самым молодым премьером в истории страны. Тогда ее партии не удалось набрать большинство голосов, но она смогла создать коалицию в парламенте. В этот раз за Лейбористкую партию проголосовало 49.1% избирателей.