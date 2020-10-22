"Мы боимся за океан. С ним связана вся наша жизнь". Что произошло на Камчатке?

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"Мы боимся за океан. С ним связана вся наша жизнь". Что произошло на Камчатке?

В начале осени на Камчатке произошла экологическая катастрофа: умерли тысячи животных и заболели десятки человек. Многие жаловались на жжение в глазах и рвоту, а цвет воды в океане стал желт-зеленого цвета.

Власти и ученые до сих пор не знают, что произошло и кто должен понести ответственность.