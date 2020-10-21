Как круизные лайнеры прошли путь от символа комфорта до символа упадка
Как круизные лайнеры прошли путь от символа комфорта до символа упадка
В Турции в 45 километрах от Измира расположена верфь, на которой демонтируют суда.
Раньше там утилизировали грузовые суда, а теперь - шикарные круизные лайнеры. Из-за вспышек коронавируса на лайнерах и пандемии они почти перестали выходить в открытое море, и теперь владельцы стремятся от них избавиться.
Чтобы разобрать один корабль, нужно сто человек и 6 месяцев работы.