Подкаст "Би-би-си.doc". Как коронавирус привел к тотальной слежке за нами

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Подкаст "Би-би-си.doc". Как коронавирус привел к тотальной слежке за нами

Приложения по отслеживанию контактов, коды здоровья, камеры с системами распознавания лиц и другие инструменты сбора личных данных - всем этим власти многих стран стали пользоваться гораздо чаще под предлогом борьбы с коронавирусом. Можно ли оправдать вмешательство в личную жизнь заботой о здоровье? И можно ли спрятаться от пристального внимания "Большого брата" в XXI веке?

Корреспондент Би-би-си Олег Антоненко поговорил об этом с бывшим сотрудником израильской контрразведки, китайским диссидентом, российской активисткой и журналистом-расследователем.