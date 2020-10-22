Подкаст "Американский пирог". Ху из мистер Байден?

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Подкаст "Американский пирог". Ху из мистер Байден?

По последним опросам Джо Байден лидирует в президентской гонке в США. Что он за человек? Как он планирует выводить в страну из кризиса? Какие скандалы сопровождали его карьеру?

На эти вопросы ведущей подкаста "Американский пирог" Лизе Фохт помогает ответить корреспондент "Голоса Америки" Наталка Писня.

Наталка родилась на Украине, работала в Киеве на нескольких украинских телеканалах. После переезда в Америку руководила корпунктом канала "1+1" в США, а затем была корреспондентом Би-би-си в Вашингтоне. Сейчас Наталка работает на "Голосе Америки" и учится в университете Джонса Хопкинса.

Посмотреть ее последние сюжеты можно здесь, а вот "Твиттер" Наталки.

Вот сайт журнала Atlantic, который упоминала Наталка. А если вы серьезно интересуетесь американской политикой, то по совету Наталки можете познакомиться с работами политологов Джона Миршаймера и Роберта Кохейна.

Президентские выборы пройдут в США 3 ноября. Сейчас предвыборная кампания входит в свою самую активную фазу. В новом подкасте Русской службы Би-би-си "Американский пирог" его ведущая Лиза Фохт пытается разобраться в американской "политической кухне". Делает она это с помощью самих американцев – экспатов, живущих в России и не только.