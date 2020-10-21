Как стать популярной в TikTok, если ты не такая, как все

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Как стать популярной в TikTok, если ты не такая, как все

"Да это монтаж, у нее есть рука, нас обманывают", - такие комментарии периодически читает Света Никифорова под своими видео в TikTok. У девушки нет руки с рождения, и вместо того, чтобы скрывать эту особенность, она начала снимать веселые зарисовки об этом.

Свой первый ролик Света выложила в соцсети по совету подруги. Она сняла сценку, в которой убегает с оторванной рукой от маньяка. Неожиданно ролик набрал больше 200 тысяч просмотров.

"Иногда я шучу о чем-то еще, но это никогда не набирает столько же, сколько мои шутки про руку. В TikTok лучше всего заходит все необычное", - рассуждает Света.

О том, как Света пытается показать своим подписчикам, что быть не таким, как все - нормально, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.