Землетрясение во время интервью премьер-министра Исландии
Землетрясение во время интервью премьер-министра Исландии
Исландский премьер-министр Катрин Якобсдоуттир не растерялась во время интервью в прямом эфире Washington Post, когда произошло землетрясение силой в 5,5 баллов.
Она не стала прерывать разговор и продолжила отвечать на заданный ранее вопрос.
Землетрясение произошло недалеко от Крисювика, эта геотермальная область расположена к югу от столицы Рейкьявика. Она знаменита своими грязевыми гейзерами и активной вулканической деятельностью.
О пострадавших или тех, кто получил травмы, не сообщается.