Каннабис, коррупция и меморандум. Зачем Зеленский проводит опрос украинцев?
Каннабис, коррупция и меморандум. Зачем Зеленский проводит опрос украинцев?
Накануне местных выборов президент Украины предложил избирателям в день голосования ответить на "пять важных вопросов".
Опрос от Зеленского, который критики прозвали "недореферендумом", включает вопросы о свободной экономической зоне в Донбассе, легализации медицинского каннабиса и сокращении количества депутатов Верховной Рады.
Оппоненты президента считают эту идею политтехнологией, призванной улучшить результат партии власти на выборах. Корреспондент Би-би-си в Киеве Святослав Хоменко разбирался зачем и за чей счет проведут это мероприятие, и какие последствия оно может иметь.